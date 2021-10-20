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13:38 20.10.2021

Кабмин утвердил соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом

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Кабмин утвердил соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Данное соглашение было подписано 14 февраля 2021 года в Абу-Даби.

Ожидается, что реализация документа будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами.

Теги: #оаэ #сотрудничество #украина #терроризм
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