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13:19 20.10.2021

Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

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Дерипаска назвал "заброшенными" американские дома, подвергшиеся обыскам

Дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые накануне подверглись обыскам ФБР, заброшены, заявил Олег Деирпаска в своем Телеграм-канале.

Об обысках в домах Дерипаски сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР. Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что сам Дерипаска не является собственником этих домов - ими владеют его родственники. ФБР, по ее словам, проводит там обыски на основании ордеров, связанных с американскими санкциями.

Дерипаска находится под санкциями США с апреля 2018 года.

"Наблюдая за всем происходящим, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году", - написал Дерипаска в эмоциональном посте, не упустив случая сделать традиционный выпад в сторону денежно-кредитной политики Банка России, которую он считает избыточно жесткой.

"Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон). Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней. Не хочется останавливаться, конечно, но придется", - написал Дерипаска.

"Хочется спросить: (использовано идиоматическое выражение, обозначающее множество - ИФ) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, (нецензурный синоним "украденных" - ИФ) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска", - задался вопросом Дерипаска.

Теги: #сша #дерипаска #дома
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