Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также премьер заявил, что еще несколько областей в ближайшее время могут попасть в "красную" зону.