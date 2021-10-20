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13:20 20.10.2021

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

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Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Также премьер заявил, что еще несколько областей в ближайшее время могут попасть в "красную" зону.

Теги: #планы #локдаун
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