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13:09 20.10.2021

Глава МИД: Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Британией из-за распространения Delta-Plus

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Глава МИД: Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Британией из-за распространения Delta-Plus

Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране мутации штамма Delta AY.4.2, которую также называют Delta Plus, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, пока что нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины по рискам, которые несет этот новый штамм, и будем действовать соответствующе, в интересах украинских граждан прежде всего", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Теги: #великобритания #авиасообщение #украина
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