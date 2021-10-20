Глава МИД: Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Британией из-за распространения Delta-Plus

Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране мутации штамма Delta AY.4.2, которую также называют Delta Plus, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, пока что нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины по рискам, которые несет этот новый штамм, и будем действовать соответствующе, в интересах украинских граждан прежде всего", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.