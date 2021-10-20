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13:07 20.10.2021

Отмена запрета на арест средств "Укрзализныци" не повлияет на стабильность ее работы, заявляют в компании

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Отмена запрета на арест средств "Укрзализныци" не повлияет на стабильность ее работы, заявляют в компании

Шестой апелляционный административный суд 30 сентября удовлетворил апелляционную жалобу VR Global Partners, L.P. и отменил постановление Окружного админсуда Киева, касающееся, в том числе, запрета банкам арестовать средства "Укрзализныци".

"АО "Укрзализныця" известно об отмене апелляционным судом решения о запрете банкам налагать арест на средства общества. Компания уверена, что данное решение не повлияет на стабильность ее работы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УЗ.

Ранее Окружной административный суд Киева решением от 4 июня 2021 года запретил банкам выполнять постановления Отдела принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы об аресте средств "Укрзализныци" в деле о взыскании с УЗ в пользу VR Global Partners задолженности по кредиту в размере $12,5млн, пени за просрочку уплаты кредита в размере 87,4 млн грн; и 3% годовых по телу кредита - 3,05 млн грн.

Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Укрзализныця" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.

"Укрзализныця" в мае 2017 года обратилась в Кабинет министров, Нацбанк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

Высший хозяйственный суд в ноябре 2017 года отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу Проминвестбанка.

Проминвестбанк в 2018 году подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.

Верховный суд в июле 2019 года отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче Проминвестбанком кредитных договоров с УЗ компании VR Global Partners.

Верховный суд Украины 20 апреля 2021 года предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. (VRGP) полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении УЗ и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес неопубликованное постановление от 9 марта 2021 года по делу № 757/10733/21-к о запрете списания денежных средств со счетов УЗ в удовлетворение любых требований VRGP. Судебное слушание в Печерском суде прошло без уведомления VRGP.

16 сентября 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци", признав недействительным договор купли-продажи прав требования от 22 февраля 2019 года, заключенный между Проминвестбанком и VRGP.

Теги: #укрзализныця #арест #средства
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