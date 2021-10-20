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12:50 20.10.2021

Уголовные преследования представителей киевской власти безосновательны - выводы юристов

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Уголовные преследования представителей киевской власти безосновательны - выводы юристов

Анализ действий правоохранительных органов в отношении киевской власти свидетельствует о безосновательности уголовных преследований должностных лиц в большинстве случаев, а также вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности, аполитичности и законности давления на подчиненных мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко.

Как заявил заместитель генерального прокурора Украины в 2019-2020 годах Виктор Трепак в Фейсбуке, такие выводы сделали юристы компании "Ad Rem Lex" по результатам анализа публично открытой информации об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц КГГА, которым предъявлены подозрения.

"С коллегами из юридической компании "Ad Rem Lex" продолжаем анализировать летне-осенний всплеск гиперактивности правоохранительных органов в отношении столичной власти. И, как говорится, чем дальше в лес - тем больше дров. То есть тем больше обоснованных сомнений в беспристрастности, аполитичности и законности деятельности органов правопорядка", - отмечает Трепак.

По его словам, из 25 подозрений, предъявленных в течение августа-сентября, в 11 случаях меры пресечения не избирались вообще, а в 3 случаях суд отказал в мере пресечения. Лишь в одном случае судом был применен ночной домашний арест, а в остальных случаях суд ограничился избранием личного обязательства - наименее строгой меры пресечения.

В тоже время, как уточняет Трепак, правоохранительные органы сообщали о якобы злоупотреблениях на сотни миллионов и даже миллиарды гривень.

"Отказ в применении меры пресечения означает безосновательность ходатайства следователя/прокурора о применении меры пресечения и может указывать вообще на безосновательность уголовного преследования определенного лица, которого следствие "наделило" статусом подозреваемого", - заявляет Трепак.

Он считает, что такие судебные дела не имеют никакой судебной перспективы.

"Похоже, руководителей правоохранительных органов, задействованных на "поход против Киева", это не очень беспокоит. Очевидно, для них сейчас главным является процесс, который чем дальше, тем больше конкретными фактами подтверждает свою предвзятость и политическую мотивированность", - резюмирует экс-заместитель генпрокурора.

Теги: #киев #уголовная_ответственность #мнение #власть
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