В Украине ожидается потепление, местами порывистый ветер

В ближайшие двое суток на территорию Украины переместится теплый и в основном сухой воздух с юго-запада Европы, температура существенно повысится, но в то же время будет ветрено.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине в четверг, 21 октября, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях местами 0-3° тепла, днем 13-18°, на западе страны до 20°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 октября самая высокая температура днем (+21,9°) была в 1935 году, самая низкая ночью (-6,7°) в 1994 году.

В пятницу, 22 октября, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, на юге до 23°, в западных областях 10-15°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.