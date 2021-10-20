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12:32 20.10.2021

Ведущая ток-шоу на UA:Перший обвинила ОПУ в давлении на журналистов, советник Ермака это опровергает

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Ведущая ток-шоу на UA:Перший обвинила ОПУ в давлении на журналистов, советник Ермака это опровергает

Телеведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в систематическом давлении на журналистов, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП отсутствуют запреты для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров.

"Ну что же, пора об этом сказать вслух. Обслуживающий персонал Андрея Ермака (руководитель Офиса президента – ИФ) обвинил ток-шоу "Зворотний відлік" в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствие баланса мнений вчера в студии). Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы", - написала Барчук на своей странице в Facebook.

Так, телеведущая заявила, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

"Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП. Это не новость… Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", - подчеркнула она.

Барчук назвала это "первыми колокольчиками" - угрозой свободы слова и независимой журналистики в целом.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения и подчеркнул, что в Офисе президента Украины отсутствуют какие-либо запреты для представителей власти, в том числе, для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров телеканалов.

"У нас точно нет конфликтов с журналистами разных редакций и у нас точно нет каких-то запретов на посещение эфиров. Единственное, что действительно интересует всегда - это готовность того или иного нашего спикера к конкретному эфиру. Понимает ли он в полном объёме наши (ОП – ИФ) инициативы, может ли он их внятно проговорить, нет ли в его словах противоречия со словами других наших спикеров – все-таки позиция партии власти должна быть чёткой", - рассказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Для Офиса президента, по словам Подоляка, принципиально, чтобы представители власти, которые появляются в медиа, были подготовлены для дискуссии и могли представить содержательную позицию.

Также, комментируя заявление Барчук, Подоляк подчеркнул, что миссия любого общественного вещателя заключается в непредвзятости и умении незаангажированно представить различные политические взгляды.

"Если ведущие и редакторы общественного вещателя придерживаются этого стандарта, то каждый зритель это видит. Но если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс, если их личные политические взгляды доминируют над стандартами общественного вещателя, если они выпускают, допустим, условную программу, которая больше похожа на партийное телевидение, то это не может не вызывать сложности с приглашением гостей в программу. Любой человек точно не захочет, чтобы его банально использовали в манипулятивном эфире как заведомо и необоснованно негативного персонажа", - сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, советник Ермака добавил, что "если редактора, продюсеры, ведущие сами считают несбалансированность и заангажированность нормой для общественного вещателя, то это заслуживает обсуждения и анализа ситуации только на уровне канала".

Теги: #опу #uaперший
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