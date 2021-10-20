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11:08 20.10.2021

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черкасскую область

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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черкасскую область

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли с рабочей поездкой в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президентская чета посетит шевченковские места.

"Глава государства также осмотрит ряд инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большое строительство" в регионе, ее перспективами на 2022г", - сказано в сообщении.

В частности, Зеленский заслушает доклад о ходе капитального ремонта автомобильных дорог в Черкасской области.

Кроме того, президент посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Теги: #зеленский #черкасская_область
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