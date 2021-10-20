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10:37 20.10.2021

Тринадцать человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса

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Тринадцать человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса

По меньшей мере 13 человек погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва автобуса, перевозившего военных в Дамаске утром в среду, сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели в час пик, когда люди ехали на работу, а дети в школы. Две придорожные бомбы взорвались, когда автобус проезжал мимо, третье взрывное устройство удалось обезвредить.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Теги: #дамаск #взрыв #жертвы
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