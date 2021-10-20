В Николаевской области больницу предупредили о временной приостановке поставок кислорода из-за его отсутствия у украинских производителей

Руководство Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская обл.) предупредили о временной приостановке поставок кислорода в связи с тем, что необходимые для поставок объемы отсутствуют у украинских производителей.

Как сообщает пресс-служба больницы в Фейсбуке, представители компании-поставщика известили об этом в письме, которое пришло в больницу.

"В Вознесенскую многопрофильную больницы поступило письмо от ООО Фирмы "Криогенсервис", которая является поставщиком кислорода в нашу больницу. Этим письмом нас предупредили о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине", - говорится в сообщении.

Коллектив больницы призывает Минздрав, НСЗУ, центральную и местную власть вмешаться в ситуацию для того, чтобы спасти пациентов, которым требуется кислород.

"Ситуация с нехваткой кислорода повторяется и снова в самый пиковый момент пандемии, когда жизнь максимального количества людей в ковидном госпитале зависит именно от наличия кислорода в системе", - отмечают в больнице.