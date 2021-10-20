События

10:41 20.10.2021

В Николаевской области больницу предупредили о временной приостановке поставок кислорода из-за его отсутствия у украинских производителей

1 мин читать
В Николаевской области больницу предупредили о временной приостановке поставок кислорода из-за его отсутствия у украинских производителей

Руководство Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская обл.) предупредили о временной приостановке поставок кислорода в связи с тем, что необходимые для поставок объемы отсутствуют у украинских производителей.

Как сообщает пресс-служба больницы в Фейсбуке, представители компании-поставщика известили об этом в письме, которое пришло в больницу.

"В Вознесенскую многопрофильную больницы поступило письмо от ООО Фирмы "Криогенсервис", которая является поставщиком кислорода в нашу больницу. Этим письмом нас предупредили о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине", - говорится в сообщении.

Коллектив больницы призывает Минздрав, НСЗУ, центральную и местную власть вмешаться в ситуацию для того, чтобы спасти пациентов, которым требуется кислород.

"Ситуация с нехваткой кислорода повторяется и снова в самый пиковый момент пандемии, когда жизнь максимального количества людей в ковидном госпитале зависит именно от наличия кислорода в системе", - отмечают в больнице.

 

Теги: #кислород #больница #перебои
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 17.10.2021
Билла Клинтона выписали из больницы в США

Билла Клинтона выписали из больницы в США

18:02 06.10.2021
Руководители подрядного предприятия подозреваются в хищении более 5,7 млн грн на ремонте корпуса наркологической больницы "Социотерапия"

Руководители подрядного предприятия подозреваются в хищении более 5,7 млн грн на ремонте корпуса наркологической больницы "Социотерапия"

19:59 04.10.2021
Пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь одной пациентки, открыто дело

Пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь одной пациентки, открыто дело

07:36 04.10.2021
В результате пожара в больнице Белой Церкви эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек

В результате пожара в больнице Белой Церкви эвакуировано 13 пациентов, пострадал 1 человек

18:33 01.10.2021
Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

Израильский инвестор планирует построить больницу в Киевской области – глава Бориспольской РГА

15:36 01.10.2021
Минздрав Украины готов обеспечить больницы кислородом в случае экстренной ситуации

Минздрав Украины готов обеспечить больницы кислородом в случае экстренной ситуации

14:44 01.10.2021
Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

Завершена реконструкция приемного отделения районной больницы в Ковеле - Волынская ОГА

12:04 01.10.2021
В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

В больнице в Румынии произошел пожар, погибли не менее девяти человек

09:26 18.09.2021
Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

12:36 17.09.2021
В Роменской районной больнице в Сумской обл. открыли отделение экстренной медпомощи

В Роменской районной больнице в Сумской обл. открыли отделение экстренной медпомощи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

Радуцкий: очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов

Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 7 605 человек, 495 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

В "Слуге народа" прогнозируют, что голосование за нового министра экологии может состояться в начале ноября

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черкасскую область

Радуцкий: очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов

Тринадцать человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса

Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – исследование

Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

В МИД надеются, что жители Донбасса, которым РФ навязала свое гражданство, наконец-то поймут, что они не интересуют Москву

Еврокомиссия выделит дополнительные €3,5 млн гумпомощи жителям Донбасса

В Херсонской области прошли военные учения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА