В МИД надеются, что жители Донбасса, которым РФ навязала свое гражданство, наконец-то поймут, что они не интересуют Москву

В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка, члена незаконного вооруженного формирования, задержанного 3 октября Вооруженными силами Украины.

"Удивлены, что МИД России только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка. Напомню, что член вооруженного формирования Российской Федерации был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции", - сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, такой уровень "запоздалой заботы" ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями Украины, но и к людям с российскими паспортами.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", - подчеркнул Николенко.

Спикер МИД выразил надежду на то, что российская сторона "с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России".

"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и будет предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", - добавил он.

Ранее МИД РФ призвало Украину сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников.