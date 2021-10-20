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09:56 20.10.2021

Еврокомиссия выделит дополнительные €3,5 млн гумпомощи жителям Донбасса

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Еврокомиссия выделит дополнительные €3,5 млн гумпомощи жителям Донбасса

Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор во время визит на восток Украины объявил о выделении дополнительных €3,5 млн гуманитарной помощи для поддержки уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей.

"Во время визит на восток Украины Эймон Гилмор объявил о дополнительных €3,5 млн гуманитарной помощи. Эти деньги помогут уязвимым слоям населения, таким как пожилые люди, получить необходимую поддержку, и подготовиться к зиме", - сообщает Представительство ЕС в Украине на странице в Twitter.

Как сообщается на сайте представительства ЕС в Украине, Гилмор посетил Краматорск, где отметил поддержку людей Украины со стороны ЕС.

"Европейский Союз поддерживает народ Украины, включая уязвимые слои населения в условиях конфликта и пандемии COVID-19. Гуманитарная помощь является ключевым элементом нашей поддержки", - сказал он.

Согласно сообщению Представительства, из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась, что привело к еще большей нестабильности и уязвимости населения.

Дополнительное финансирование, в частности, поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме. В ЕС подчеркнули, что будут поддерживать людей на востоке Украины столько, "сколько это будет нужно, но только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы".

Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении

В 2021 году Еврокомиссия выделила €29 млн гуманитарной помощи для востока Украины. С начала конфликта Европейский Союз выделил €194 млн на помощь людям в Украине.

Теги: #ес #донбасс #гумпомощь
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