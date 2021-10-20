В Херсонской области прошли военные учения

На одном из полигонов в Херсонской области, который находится неподалеку от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения украинских артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

Как сообщает пресс-служба Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины, в ходе учений украинские военные демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быстрое изменение позиций.

"По легенде, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления морским пехотинцам было предоставлено в распоряжение противотанковое подразделение", - говорится в сообщении.

Бойцы указанного подразделения осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, совершили артиллерийскую разведку и навели орудия по целям, которые были указаны корректировщиком.

"Во время тренировок, бойцы противотанкового подразделения показали, что в случае резкого изменения обстановки… они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что в ходе учений учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов", - резюмировал командующий.