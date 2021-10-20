УЗ начинает обновление путей и предупреждает о возможном уменьшении скорости грузоперевозок

"Укрзализныця" возобновляет работы по ремонту железнодорожных путей на основных направлениях.

"Это стало возможным благодаря восстановлению ритмичного снабжения запчастей для верхнего строения путей. Так, в течение октября-ноября 2021 года запланированы масштабные работы на направлениях, ведущих к международным железнодорожным переходам на западе страны", - подчеркивается в сообщении на сайте компании.

На период проведения работ прогнозируется уменьшение скорости перевозки, и как следствие, обращения грузовых вагонов. "Укрзализныця" призвала грузовладельцев ответственно подойти к планированию перевозок и учитывать указанные обстоятельства.

"Работы, которые должны были быть проведены весной-летом 2021 года, не были сделаны из-за фактически сорванного процесса закупок запасных частей элементов верхнего строения путей", - подчеркивают в компании.

В ближайшие месяцы железнодорожники реконструируют 64 км путей и еще 130 км отремонтируют средним ремонтом.

В дальнейшем это позволит уменьшить количество участков, где действуют ограничения скорости и значительно ускорит грузовые и пассажирские перевозки.

В компании также отчитались, что с 1 сентября 2021 года были поставлены элементы верхнего строения путей: почти 8 тыс. тонн рельсов Р65, элементы стрелочных переводов, клеммы и скрепления, в частности 585 тонн подложек КБ65 и почти 500 тонн накладок 1Р65.

Всего в 2021 году "Укрзализныця" планирует обновить разными видами ремонта 1100 км пути, около 300 км - капитально отремонтировать и почти 800 км восстановить средним ремонтом. Также будет выполнено техническое переоснащение 282 комплектов новых стрелочных переводов, капитально отремонтировано 146 комплектов старогодных стрелочных переводов и средним ремонтом - 600 комплектов.