События

08:45 20.10.2021

На 313 километре автодороги Киев-Одесса в ДТП погибло три человека

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На 313 километре автодороги Киев-Одесса в ДТП погибло три человека

Рядом с п. Любашевка (Одесская обл.) на 313 километре автодороги Киев - Одесса в ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей погибло три человека, количество пострадавших устанавливается, сообщили в патрульной полиции Украины.

"Вниманию водителей: на 313 километре автодороги Киев - Одесса из-за ДТП ограничено движение транспорта. Недалеко от поселка Любашевка, около 5.00, произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь", – сказано в сообщении на Телеграмм-канале ведомства в среду утром.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

"Сейчас в направлении Одессы движение затруднено, объезд осуществляется по Старокиевской трассе", – добавили в патрульной полиции.

 

Теги: #одесская #дтп_жертвы
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