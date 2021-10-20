На 313 километре автодороги Киев-Одесса в ДТП погибло три человека

Рядом с п. Любашевка (Одесская обл.) на 313 километре автодороги Киев - Одесса в ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей погибло три человека, количество пострадавших устанавливается, сообщили в патрульной полиции Украины.

"Вниманию водителей: на 313 километре автодороги Киев - Одесса из-за ДТП ограничено движение транспорта. Недалеко от поселка Любашевка, около 5.00, произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь", – сказано в сообщении на Телеграмм-канале ведомства в среду утром.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

"Сейчас в направлении Одессы движение затруднено, объезд осуществляется по Старокиевской трассе", – добавили в патрульной полиции.