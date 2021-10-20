В Украине за сутки зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 605 человек, 495 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 605 человек, 495 умерло. За сутки вакцинировано свыше 226 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"19 октября от COVID-19 вакцинировано более 226 000 украинцев! За сутки в Украине: зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 447, медработников - 435), 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы – 84 446 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели – 7 605 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев - 61 843.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.