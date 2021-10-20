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07:15 20.10.2021

Украинский военный получил ранение на Донбассе

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Украинский военный получил ранение на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины со стороны российских наемников, с начала текущих суток – одно, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному была предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

По информации украинских военных, противник за прошедшие сутки, 19 октября, 8 раз нарушил режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Авдеевки российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские позиции у Гранитного и Лопаскино были обстреляны из минометов калибра 120-мм.

Вблизи Катериновки противник дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82-мм.

Позиции ООС у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", – подчеркнули в штабе.

"По состоянию на 7:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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