Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX к МКС перенесен на 31 октября

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который планировался 30 октября, перенесен на сутки, сообщило во вторник NASA.

"NASA и SpaceX сейчас планируют осуществить запуск Crew Dragon-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 02.21 по времени Восточного побережья США (в 09.21 по Киеву) с тем, чтобы дать дополнительное время для подготовки космического аппарата", - говорится в сообщении. Запасной датой запуска будет 3 ноября, отметили в агентстве.

Запуск будет проведен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка корабля со станцией планируется 1 ноября.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Астронавты проведут на станции около шести месяцев.