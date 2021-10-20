Второй тестовый полет Starliner может состояться в первой половине 2022 года - Boeing

Перспективный космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing в случае устранения технических проблем может быть запущен во второй тестовый полет (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в беспилотном режиме в первой половине 2022 года, сообщил во вторник в ходе телеконференции NASA вице-президент и менеджер программы пилотируемых полетов компании Джон Воллмер.

"Наша задача вернуться к проведению безопасных полетов как можно раньше, - сказал он. - С нынешним служебным модулем и модулем экипажа мы полагаем (тестовый запуск) в первой половине 2022 года".

Более конкретные сроки, когда корабль сможет стартовать орбиту, представлены не были.

В ходе телеконференции, в которой также участвовали руководитель программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич и главный инженер управления по космических запускам компании Boeing Мишель Паркер, были представлены данные о ситуации с проблемными клапанами двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner, из-за которых в начале августа был отменен второй тестовый запуск корабля к МКС.

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить 3 августа, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

По данным NASA, специалисты до сих пор не устранили проблему. Boeing и NASA сейчас решают, заменить ли служебный модуль вообще или продолжить попытки починить нынешний.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила две такие регулярные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. В конце октября должна состояться третья. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, в составе которой он пробудет от 5 до 10 дней, после чего вернётся обратно на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

Boeing продолжает расследовать, что привело к закупорке 13 клапанов. Главной версией является то, что тетраоксид азота (nitrogen tetroxide - NTO) - окислитель ракетного топлива, вытекший из клапана, войдя в контакт с влагой, образовал окись азота, из-за которой возникла коррозия клапана.

Boeing уже снял с корабля несколько клапанов для проведения тщательных исследований.

Один из важнейших вопросов заключается в том, почему коррозия появилась на этом корабле и не была обнаружена в ходе первого тестового полета Starliner и всех наземных испытаний. Отличием между первым полетом и второй попыткой запуска является лишь разница во времени заправкой топливом перед стартом, а также влажностью (в связи с погодными условиями в то время года на космодроме на мысе Канаверал во Флориде), которая привела к появлению чрезмерного количества влаги, вошедшей в соединение с тетраоксидом азота.

Boeing планирует сделать все возможное, чтобы влага не образовывалась в клапанах. В частности, в качестве решения рассматривается вопрос об установке обогревателей для предотвращения ее появления.

В компании указывают, что устранение неисправности работы клапанов двигательной системы малой тяги служебного модуля является единственной проблемой корабля Starliner. Все остальные системы находятся в норме и готовы к использованию.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 80 других корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.