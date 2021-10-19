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22:37 19.10.2021

Власти Франции считают, что пока рано говорить о пятой волне COVID-19

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Власти Франции считают, что пока рано говорить о пятой волне COVID-19

Представитель французского правительства Габриэль Атталь признал, что еще рано говорить о пятой волне эпидемии COVID-19, однако она начинает набирать обороты, сообщила во вторник газета "Фигаро".

При этом он сослался на данные статистики - случаи заболевания незначительно, но увеличиваются в последние дни.

"Пусть это и очень небольшой рост, этого следовало ожидать, но необходимо быть начеку", - признал он.

Атталь призвал французов, получивших первую дозу вакцины, пройти второй этап вакцинации: "Из 6 млн человек, которые уже сейчас могут сделать вторую вакцину, сделали это лишь два миллиона, и это крайне немного".

Между тем, депутаты французского парламента приступили к рассмотрению возможности продления введенных в марте 2020 года ограничительных мер до 31 июля 2022 года. Противники этих мер уже на протяжении длительного времени как правило по субботам устаивают протестные акции в разных городах Франции.

Согласно статистическим данным, за последние сутки во Франции от осложнений, связанных с заражением COVID-19, скончались 39 человек, в больницах с диагнозом "коронавирус" находятся около 6,5 тыс. человек, из них 1046 - в палатах интенсивной терапии.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация #мнение
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