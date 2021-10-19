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21:31 19.10.2021

Глава МИД Грузии заявляет, что не обсуждал тему Саакашвили с западными коллегами

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Глава МИД Грузии заявляет, что не обсуждал тему Саакашвили с западными коллегами

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани утверждает, что ни на одной из официальных встреч с представителями Евросоюза, США или НАТО не затрагивался вопрос ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"После того, как был задержан бывший президент, и он отбывает срок наказания в пенитенциарной системе Грузии, у меня было много встреч с европейскими коллегами... Также я присутствовал на встрече премьер-министра Грузии с министром обороны США и сегодня встречался со спецпредставителем генсека НАТО, и нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил Залкалиани журналистам во вторник.

Министр отметил, что на государственном уровне подобный вопрос не ставился и нигде не ставилась под сомнение дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии.

"Все хорошо осознают, что Грузия является суверенной страной, у которой есть свои институты и все уважают наши институты. Михаилу Саакашвили судом вынесен приговор, он является обвиняемым и осужденным по конкретным криминальным делам и отбывает срок наказания в соответствии с вынесенным грузинским правосудием, грузинским судом приговором", - заявил Залкалиани.

 

Теги: #грузия #саакашвили #мид
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