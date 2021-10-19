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20:19 19.10.2021

Новые правила межрегиональных перевозок в Украине вступают в силу с 21 октября

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Новые правила межрегиональных перевозок в Украине вступают в силу с 21 октября

С 21 октября в Украине вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, которые были введены в связи со стремительным распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения во вторник, они предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, которые имеют COVID-сертификат или справку о вакцинации.

При этом уточняется, что COVID-сертификат, выдаваемый на основании выздоровления, хоть и предусмотрен в приложении "Дія", однако сейчас находится только на этапе тестирования.

"Получение бумажной справки (о том, что человек переболел коронавирусом – ИФ) пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дії", когда он станет доступным", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем также уточняется, что в данный момент не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

"Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять для межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации", - подчеркивают в Минздраве.

Там отмечают, что граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами, а после вакцинации - использовать цифровой сертификат в приложении " Дія".

Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

"Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом", - добавляют медики.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием "Дии";

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Теги: #поездки #коронавирус
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