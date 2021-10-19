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20:19 19.10.2021

Дома в США, в которых проводит обыски ФБР, принадлежат родственникам Дерипаски - представитель бизнесмена

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Дома в США, в которых проводит обыски ФБР, принадлежат родственникам Дерипаски - представитель бизнесмена

Олег Дерипаска не является собственником домов в США, в которых проводит обыски ФБР на основании ордеров, связанных с санкциями, заявила представитель бизнесмена Лариса Беляева.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - сообщила она.

Во вторник телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил об обыске в "доме Дерипаски" в Вашингтоне. Журналист NBC опубликовал кадры, на которых видно, как сотрудники ФБР стоят у входа в дом.

Санкции в отношении Дерипаски были введены в апреле 2018 года подразделением Минфина США (OFAC, Office of Foreign Assets Control). Одновременно в санкционный список попали контролируемые им компании En+ Group и "Русал", крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. К началу 2019 года санкции с компаний были сняты, так как предприниматель договорился об отказе от контроля над "Русалом", сохранив при этом 35% голосующих акций En+ Group.

В конце прошлого года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "Русалом" и влиять на его менеджмент. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "Русала" и En+, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая. Юристы Дерипаски, в свою очередь, утверждали, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Теги: #фбр #россия #дерипаска #обыски
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