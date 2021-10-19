В финал конкурсного отбора на должность гендиректора Украинского института вышли три претендента

В финальном туре конкурсного отбора на должность генерального директора государственного учреждения "Украинский институт", который состоится в среду, 20 октября, примут участие три претендента, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Уточняется, что по результатам предыдущих этапов финалистами конкурсного отбора стали Мария Липяцкая - эксперт по стратегическим коммуникациям и развитию национальных брендов, советник министра иностранных дел Украины, Константин Спилка - культурный деятель, менеджер проектов в культурной сфере; Владимир Шейко - первый директор Украинского института, эксперт в сфере культурной дипломатии, менеджменту культуры, маркетингу и коммуникациям.

"Каждый из кандидатов представит свою концепцию дальнейшего развития Украинского института и сможет ответить на вопросы членов конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в конкурсную комиссию вошли: Соломия Боршош - независимая исследовательница по оценке программ демократии и международного развития; София Дьяк - директор ОО "Центр городской истории Центрально-Восточной Европы"; Вадим Карпьяк - ведущий политического ток-шоу на канале ICTV "Свобода слова"; Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти; Вахтанг Кебуладзе - украинский философ, переводчик, доктор философских наук; Богдан Логвиненко - председатель ОО "Ukraїner"; Артем Биденко - глава ОО "Институт информационной безопасности"; Ирина Боровец - врио генерального директора Директората публичной дипломатии и коммуникаций МИД Украины.

"Конкурсная комиссия была сформирована экспертной комиссией в сотрудничестве с МИД Украины. В свою очередь, экспертная комиссия сформировалась из состава бывших членов Наблюдательного совета Украинского института. Такая двухэтапная процедура отбора конкурсной комиссии предусмотрена Уставом Украинского института", - отмечают в МИД.

Там добавляют, что победитель будет выбран путем рейтингового голосования всех членов комиссии.

Украинский институт — государственное учреждение, которое представляет украинскую культуру и формирует положительный имидж Украины в мире, используя возможности культурной дипломатии.

Институт был основан Кабинетом министров в 2017 году и относится к сфере управления министерства иностранных дел Украины.