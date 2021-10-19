В Тирасполе упрекают Кишинев в финансовых проблемах "Шерифа", наделавшего шума в футбольной Лиге чемпионов

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский призвал Кишинев к выполнению ранее достигнутых договоренностей, сообщила пресс-служба тираспольского лидера по итогам состоявшегося во вторник его первого телефонного разговора с новым премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Красносельский утверждает, что Кишинев не исполнят взятые на себя обязательства по пакету "Берлин+" - функционировании школ с преподаванием на румынском языке на основе латинской графики, телекоммуникаций, сельскохозяйственных земель в районе Дубоссар, признании дипломов приднестровских вузов, нейтральных номерных знаков приднестровских автомобилей.

Он упомянул о проблемах хозяйствующих субъектов Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках. В пример привел тираспольский футбольный клуб "Шериф". "Спортсмены тираспольской команды, которая является локомотивом всего молдавского футбола, не могут получить заработанные средства, так как клубу не дают возможности открыть валютный счет в банковской сети Молдавии ", - заявил Красносельский.

Участники диалога обсудили ситуацию в энергетическом секторе и обеспечение газом населения и предприятий на обоих берегах Днестра.

30 сентября истек договор "Молдова-газ" с "Газпромом", переговоры о продлении соглашения пока не завершены. До подписания нового договора в октябре Молдова импортирует газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров. Но газа не хватает, так как договор предусматривает поставку лишь 65% необходимого Молдове объема газа.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на выработку электроэнергии на основе мазута. ГРЭС, которая принадлежит РАО "Интер РАЭС", предупредила молдавские власти, что возможны перебои с поставкой электроэнергии на правый берег Днестра.

Молдова потребляет примерно 2,8 млрд кубометров газа в год. 1,1 млрд кубометров приходится на правый берег Днестра, остальное - Приднестровский регион. Тирасполь не платит "Газпрому", а используют деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти $7,4 млрд, долг Молдовы - около $500 млн.

ФК "Шериф" попал в основную сетку нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов УЕФА, сенсационно обыграв в Тирасполе донецкий "Шахтер" 2:0 и мадридский "Реал" 2:1 на выезде.