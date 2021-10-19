Минэкологии может возглавить нардеп от "Слуги народа" Жупанин - источник

Председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Андрей Жупанин может стать министром экологии", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет.

"Официально - нет. Это как бы разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды, то, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть. И можно так сказать, в качестве эксперимента предлагается такую волю реализовать... Это не то, что бы решённый вопрос, но обсуждается, что таким министерством может стать Министерство экологии, куда назначат человека, два года работающего в команде и показывающего результат", - сказал он.

Он подчеркнул, что рассматривает все возможности для карьерного роста в команде президента, но это политическое решение, которое принимается депутатами в зале пленарных заседаний и частично в Офисе президента.

Кроме того, он отметил, что его попросили подготовить видение развития Министерства экологии.

"Есть идеи, одна из которых - это может быть реформа Госгеонадра... Нарабатывается законопроект, чтобы сделать с этого органа независимый орган", - уточнил Жупанин.

Как сообщалось, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.