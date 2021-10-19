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18:46 19.10.2021

Главы минобороны стран НАТО обсудят ядерное сдерживание и борьбу с терроризмом

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Главы минобороны стран НАТО обсудят ядерное сдерживание и борьбу с терроризмом

Главы оборонных ведомств стран-союзников по НАТО на этой неделе в Брюсселе обсудят укрепление обороны в космосе, потенциал в области ядерного сдерживания и другие вопросы безопасности, заявил во вторник поверенный в делах США при НАТО Рик Холтцепл.

"Главы министерств обороны 30 стран НАТО обсудят текущие усилия по укреплению потенциала сдерживания и обороны, в том числе в космосе, по улучшению национальной устойчивости, а также по обеспечению того, чтобы наш потенциал в области ядерного сдерживания был безопасным и эффективным", - заявил Холтцепл в видеообращении, опубликованном в твиттере миссии США при НАТО.

Он напомнил, что на встречу на уровне глав Минобороны, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе, прибудет шеф Пентагона Ллойд Остин. Он, по словам Холтцепла, проведет консультации с союзниками по широкому ряду вопросов, "которые имеют центральное значения для нашей трансатлантической безопасности".

Кроме того, министры также обсудят работу НАТО в борьбе с терроризмом, в том числе в Афганистане.

Ранее в Пентагоне сообщали, что на этой встрече обсудят Россию, а также проблемы со стороны Китая.

Теги: #брюссель #нато
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