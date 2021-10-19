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18:00 19.10.2021

Украинская армия имеет уникальный во всем мире опыт ведения борьбы против российской агрессии – Таран

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Украинская армия имеет уникальный во всем мире опыт ведения борьбы против российской агрессии – Таран

Вооруженные силы Украины значительно продвинулись в вопросах достижения совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО благодаря тесному сотрудничеству с советниками Альянса, в частности американскими, считает министр обороны Украины Андрей Таран.

Соответствующее заявление министр сделал во время совместного брифинга с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином, отвечая на вопросы журналистов.

"С самого начала пребывания в должности министра обороны я понял, что наша главная задача - достичь совместимости со странами НАТО. На этом пути мы продвинулись очень далеко именно благодаря тесному сотрудничеству с советниками Альянса, в частности американскими", - отметил Таран.

Он добавил, что украинская армия обладает уникальным боевым опытом, которым готова делиться со своими партнерами.

"Мы не просто учимся, но и делимся своим опытом ведения борьбы против вооруженной агрессии Российской Федерации. Потому что такого опыта, который есть в украинской армии, пожалуй, нет ни у кого в мире", - резюмировал министр.

Как сообщалось, во вторник, в ходе визита главы Минобороны Соединенных Штатов Ллойда Остина в Киев, руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины.

"Мы обсудили порядок практической реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы нашего сотрудничества… Мы рассмотрели конкретные, наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, которые являются важными для обеспечения обороны нашего государства на суше, в воздухе, на море, а также в киберпространстве", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Андрей Таран.

Теги: #всу #таран #армия
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