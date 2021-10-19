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17:54 19.10.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки, Зайцево и Гранитного – штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки, Зайцево и Гранитного – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала вторника три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Также в сторону Зайцево враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Гранитного противник обстрелял из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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