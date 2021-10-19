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17:46 19.10.2021

В Офисе президента Украины обсудили с представителями союза ветеранов Афганистана вопросы льгот и других соцгарантий

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В Офисе президента Украины обсудили с представителями союза ветеранов Афганистана вопросы льгот и других соцгарантий

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и советник - уполномоченный главы государства по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая провели встречу с представителями общественной организации "Украинский союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)".

Как сообщает пресс-служба главы государства, представителями союза ветеранов Афганистана пришли в Офис президента с целью налаживания диалога с органами государственной власти.

В мероприятии также приняли участие заместители министра по делам ветеранов, министр социальной политики, министра здравоохранения, министра культуры и информационной политики, руководители профильных директоратов.

Так, представители союза ветеранов Афганистана акцентировали внимание на ряде проблем, в частности, вопросах льгот и других социальных гарантий для ветеранов войны и участников военных конфликтов за пределами Украины, предоставление возможностей для лечения и оздоровления таких лиц.

Воины-афганцы выступили за налаживание более тесного взаимодействия с Министерством по делам ветеранов и подали свои предложения по реализации национально-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи.

"Проблемных вопросов озвучивалось много. Некоторые из них являются крайне наболевшими, ведь не решаются в течение длительного времени. Возможно, потому, что не было диалога с властью и ветераны не могли озвучить свои проблемные вопросы. В результате диалога договорились о создании в Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в Офисе президента новых рабочих подгрупп, которые будут заниматься именно этими вопросами", - сказала Вербицкая.

По ее словам, "Украинский союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)" в течение недели делегирует своих представителей в подгруппы, и они сами определят направления их работы.

Также Вербицкая сообщила, что по результатам встречи будет наработан проект протокольного поручения главы государства премьеру по решению указанных вопросов с конкретными сроками исполнения.

Теги: #митинг #офис_президента #афганцы
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