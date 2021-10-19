КС рассмотрит соответствие Конституции Украины указов Зеленского о временном отстранении и увольнении экс-главы КС Тупицкого с должности

Вторая коллегия судей Второго сената Конституционного суда во вторник, 19 октября, приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского № 607/2020, № 79/2021 и № 124/2021.

Как сообщает пресс-служба КС, дело будет рассмотрено в рамках конституционного производства, начатого по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины.

Данные указы президента касаются временного отстранения (№ 607/2020; № 79/2021) и увольнения (№ 124/2021) экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого с должности судьи КС.

"Дело будет рассматриваться на заседании Палаты суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины 29 декабря 2020 года подписал указ № 607/2020 об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ № 79/2021 об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Позже Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

В мае стало известно о поступлении в КС представления 49 нардепов об обжаловании указов президента по Тупицкому. Представление было подано депутатами фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность".