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16:41 19.10.2021

Глава Пентагона встретился с Зеленским, подчеркнул поддержку права Украины определять собственную внешнюю политику

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Глава Пентагона встретился с Зеленским, подчеркнул поддержку права Украины определять собственную внешнюю политику

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, подчеркнув, что США остаются преданными поддержке права Украины определять собственную будущую внешнюю политику.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками, мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", - на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл в Украину с официальным визитом.

 

Теги: #сша #ллойд_остин #миноборны
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