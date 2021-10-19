Глава Пентагона встретился с Зеленским, подчеркнул поддержку права Украины определять собственную внешнюю политику

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, подчеркнув, что США остаются преданными поддержке права Украины определять собственную будущую внешнюю политику.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками, мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", - на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл в Украину с официальным визитом.