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15:05 19.10.2021

В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии - Ткаченко

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В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии - Ткаченко

В Украине создали Виртуальный музей российской агрессии, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Наконец в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, Музей рассказывает об исчезновении и похищении людей, экологических, военных и других преступлениях, которые совершала Россия, начиная с 2014-го года. "Документальные факты, вместе с фото- и видео- доказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков", - добавил он.

Министр заявил, что на данный момент в виртуальном музее представлена экспозиция о преступлениях в Крыму, а далее в планах - кейсы по оккупации Донбасса.

"Такие проекты - часть успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО. Также информация ресурса будет полезной и для иностранных журналистов как надежный источник для освещения темы. Для этого доступна англоязычная версия. Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - считает Ткаченко.

Музей доступен по ссылке: https://rusaggression.gov.ua/ua/home.html

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #агрессия_рф #музей
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