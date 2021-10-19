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14:57 19.10.2021

На КП "Киевтеплоэнерго" проведены обыски, руководителю и подрядчику вручены подозрения – прокуратура

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На КП "Киевтеплоэнерго" проведены обыски, руководителю и подрядчику вручены подозрения – прокуратура

Сотрудники СБУ совместно с представителями Соломенской окружной прокуратуры г. Киев во вторник провели обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования по делу о растрате средств на ремонте тепловых сетей.

"Согласно материалам следствия, между СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на ул. Антонова в Соломенском районе г..Киев. В ходе проверки аудитом КГГА и КП "Киевэкспертиза" установлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По итогам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, бывшему директору подрядной организации - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

КП "Киевтеплоэнерго" продолжает работать в штатном режиме.

Теги: #сбу #прокуратура #киевтеплоэнерго #обыски
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