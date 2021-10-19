США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения критериев членства в НАТО – министр обороны

США намерены поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения ею критериев членства в НАТО, заявляет глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

"После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили в поддержке Украины в ее намерениях стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО", - сказал Остин на брифинге по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве во вторник.

Он указал, что в ходе визита он провел плодотворные переговоры с Тараном о рамочном соглашении, подписанном в Вашингтоне в августе 2021 года. "Это соглашение предоставляет нам стратегические основы оборонного партнерства, и мы собираемся укреплять наше стратегическое партнерство", - заверил глава украинского оборонного ведомства.

Остин сказал, что США обязаны помочь Украине, и президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал это.

"Мне нравится Украина, мне нравятся люди Украины, и мы обязаны им помочь. Президент Байден подчеркивал это неоднократно - о нашем обязательстве поддерживать Украину, ее территориальную целостность и неприкосновенность - и мы серьезно относимся к этому. Я здесь для того, чтобы еще раз заверить в наших серьезных намерениях", - добавил он.