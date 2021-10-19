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14:09 19.10.2021

Глава Пентагона призвал РФ остановить войну на Донбассе и кибератаки против США

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Глава Пентагона призвал РФ остановить войну на Донбассе и кибератаки против США

Министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.

"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинскому суверенитету является непоколебимой. Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке (Украины – ИФ), остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и наших союзников и партнеров", - сказал Остин на брифинге по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве во вторник.

Министр обороны США отметил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод.

Теги: #сша #ллойд_остин
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