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14:02 19.10.2021

США продолжат поддержку партнеров для безопасности в Черноморском регионе - министр обороны Остин

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США продолжат поддержку партнеров для безопасности в Черноморском регионе - министр обороны Остин

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.

"Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе", - сказал Остин на брифинге по результатам переговоров с Тараном в Киеве во вторник.

В то же время он отметил, что изменений в позициях и возможностях США нет.

"Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе с нашими партнерами, чтобы противостоять действиям России по дестабилизации. Мы поддержали Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию", - добавил Остин.

Теги: #сша #минобороны #ллойд_остин #черноморский_регион
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