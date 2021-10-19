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12:55 19.10.2021

Ryanair с 5 ноября начнет летать из Львова в Манчестер

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Ryanair с 5 ноября начнет летать из Львова в Манчестер

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair объявила о запуске нового рейса из Львова в Манчестер (Великобритания), который будет курсировать дважды в неделю с 5 ноября 2021 года.

"Как крупнейшая авиакомпания Европы, Ryanair по-прежнему привержена восстановлению европейской авиационной и туристической индустрии путем восстановления связей и увеличения своей сети пассажиров до более чем 225 млн к 2026 году. Поскольку Ryanair принимает еще 55 самолетов Boeing 737-8200 Gamechanger в этом году, зимой мы рады добавить этот новый маршрут из Львова в Манчестер", - цитирует коммерческого директора Джейсона МакГиннесса пресс-служба авиакомпании во вторник.

На данный момент прямые рейсы по этому направлению не осуществляются.

Как сообщалось, Wizz Air в 2021-2022 намерена запустить 26 новых рейсов из четырех городов Украины и рассчитывает увеличить пассажиропоток на 120%.

Теги: #львов #ryanair #манчестер
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