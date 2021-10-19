На участке проходящей через Молдову дороги в Одесской области отменили режим пропуска по талонам - Госпогранслужба

На участке дороги международного значения М-15 "Одесса-Рени", которая проходит через территорию Молдовы (с.Паланка), в качестве эксперимента отменили действовавший ранее режим пропуска по талонам, сообщил начальник пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины подполковник Константин Кизим.

"Сейчас в качестве эксперимента убрали посты, и гражданам Украины, которые едут транзитом по дороге Одесса-Рени, не выдают талоны, они могут просто проезжать. Но на этой дороге усилили контроль пограничными нарядами. Также там возле села постоянно стоят молдавские наряды. Плюс дополнительно у нас есть технические средства охраны границы", - рассказал Кизим агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что в перспективе планируется усилить контроль на дороге видеокамерами и другими техническими средствами.

"Самое большое желание у нас - поставить на въезде-выезде на дорогу камеры фиксации, которые фиксируют выезд машины по номерам, а на выезде фиксируют время выезда", - добавил начальник пресс-службы.

По словам Кизима, пока что данная практика осуществляется в качестве эксперимента. "Если это не будет работать достаточно хорошо на постоянной основе, то могут заново выставлять для проверки и контроля временные посты. Но пока это получается хорошо, контролируется техническими средствами, дополнительными нарядами", - сказал представитель Госпогранслужбы.

Он пояснил, что ранее со стороны Молдовы и Украины существовали два отдельных пункта пропуска "Паланка" и "Маяки-Удобное", однако сейчас, чтобы оптимизировать процесс пропуска, был введен совместный контроль. "Теперь в одном пункте осуществляются операции и со стороны Украины, и со стороны Молдовы", - отметил начальник прессс-службы ведомства.

Представитель Госпогранслужбы напомнил, что сама автомобильная дорога Одесса-Рени является украинской, в то время как окружающая территория является молдавской. "Раньше при въезде на эту транзитную дорогу в "Маяках" и на "Удобном" стояли пограничные посты, которые давали талон, фиксировали время, номер машины и количество людей. Это делалось для того, чтобы на дороге не остановилась машина, не высадила людей или не взяла людей со стороны Молдовы. Если они сделают остановки - это будет видно по времени, также это могли видеть дополнительные наряды, и мы могли выявить правонарушение", - рассказал Кизим.

Как сообщалось, 30 июня 2011 года в Кишиневе (Молдова) был подписан акт определения и закрепления на местности границ участка автомобильной дороги Одеса - Рени в районе с. Паланка, а также земельного участка, по которому она проходит. Участок дороги был де-юре передан в собственность Украины 18 ноября 2001 года, однако акт определения границ на местности так и не был определен.

В соответствии с соглашением о границе от 1999 года, Молдова передала Украине в пользование участок автомагистрали Одесса - Рени протяженностью 7,7 км, но прилегающая к дороге территория в районе Паланки оставалась в собственности Молдовы. После смены власти в Молдове в 2009 году Украина потребовала передать ей в собственность территорию площадью почти 1 тыс га, мотивировав это передачей Молдове в собственность 450 м береговой линии на Дунае в 2002 году, благодаря чему та получила возможность построить морской порт Джурджулешты.