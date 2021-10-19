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12:06 19.10.2021

В Киеве с 23 октября начнут подключение зданий к теплу – КГГА

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В Киеве с 23 октября начнут подключение зданий к теплу – КГГА

В Киеве в субботу, 23 октября, планируется начать подключение зданий к отоплению в связи со спрогнозированным понижением температуры, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Согласно с действующим законодательством, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд", - напомнили в КГГА.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев напомнил, что в школах, детсадах и больницах отопительный сезон уже начался. Учреждения подключались с 1 октября по их индивидуальным заявкам.

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. Км, а количество жилых домов - более 11 000. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - отметил он.

Теги: #киев #кгга #отопление
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