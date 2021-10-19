События

11:15 19.10.2021

Министр обороны США прибыл в Киев

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Министр обороны США прибыл в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - написал Остин в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, в рамках визита Остин посетит Министерство обороны Украины, где выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

После встречи Остин и министр Таран выступят с заявлениями и ответят на несколько вопросов.

Затем министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

 

Теги: #ллойд_остин #визит
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