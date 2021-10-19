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10:42 19.10.2021

Консилиум врачей во вторник решит вопрос о госпитализации Саакашвили

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Консилиум врачей во вторник решит вопрос о госпитализации Саакашвили

Консилиум врачей по вопросу состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили состоится 19 октября, сообщил журналистам в понедельник личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Пока неизвестно, в какое время дня состоится консилиум, но на нем будет принято решение - госпитализировать или нет Михаила Саакашвили", - сказал Кипшидзе после посещения Руставской тюрьмы.

По его словам, Саакашвили готов сдать любые анализы и пройти любые тесты. Говоря об общем состоянии Саакашвили на 18-й день объявленной голодовки, врач отметил, что "сегодня по лестнице он шел лучше, чем вчера".

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантам нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #врачи
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