Из Сирийского Курдистана эвакуировали почти всех украинцев, осталось 11 семей - замминистра обороны

Четвертая операция по эвакуации граждан Украины из северо-восточной Сирии успешно завершена утром во вторник, планируется проведение еще одной операции, в рамках которой будут вывезены 11 семей, которые сейчас находятся на карантине, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства. В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж - на территории северо-восточной Сирии, "Сирийского Курдистана", находятся граждане Украины (женщины и дети)", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Как отмечается в сообщении, с конца 2020 года Главное управление разведки Минобороны и Министерство иностранных дел Украины начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

"Сегодня проведена 4-я такая операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации, после чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии "Сирийский Курдистан". Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине", - проинформировала Маляр.

Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/10/19/sogodni-vranczi-uspishno-zavershilas-speczialna-operacziya-z-evakuaczii-ukrainskih-gromadyan-iz-sirii-%E2%80%93 -ganna-malyar/