"Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

АО "Укрзализныця" обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны для проведения экспресс-диагностики пассажиров перед отправлением поездов, сообщили на сайте компании вечером 18 октября.

Как отмечают в УЗ, среди предложений, которые поступят от медлабораторий, "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

Среди главных требований к лабораториям, которые готовы развернуть пункты экспресс-тестирования:

- наличие соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам;

- возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;

- возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Ранее Кабинет министров внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В соответствии с ними, совершая межрегиональные путешествия, пассажиры должны предъявить документы о прохождении курса вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.