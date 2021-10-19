Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 241 млн 119 тыс. 208, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 905 тыс. 291 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 50 тыс. 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 726 тыс. 196.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 81 тыс. 315. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 тыс. 290 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 651 тыс. 910 заболевших, из них умерли 603 тыс. 465 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд 654 млн 560 тыс. 695 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 631,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 238 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 тыс. 813.