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08:28 19.10.2021

Главы МИД стран-соседей Афганистана 27 октября обсудят в Иране формирование инклюзивного правительства Афганистана

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Главы МИД стран-соседей Афганистана 27 октября обсудят в Иране формирование инклюзивного правительства Афганистана

В Тегеране 27 октября министры иностранных дел государств - соседей Афганистана обсудят вопросы содействия по формированию инклюзивного правительства Афганистана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции, сообщает сайт иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, встреча состоится в очном формате и продлится один день.

По словам Хатибзаде, в повестке дня встречи - продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн.

Сообщается, что главы МИД Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сконцентрируют свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех национальных групп.

Теги: #правительство #афганистан #иран #соседи
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