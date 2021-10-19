В Украине за сутки зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло. За сутки вакцинировано свыше 193 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 октября 2021 в Украине: зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 309, медработников - 282) 193 069 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы –83 402 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы –2 852 человека; летальных случаев - 538; выздоровели – 7 776 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194 человека, летальных случаев - 61 348.

С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.