События

08:19 19.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло. За сутки вакцинировано свыше 193 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 октября 2021 в Украине: зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 309, медработников - 282) 193 069 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы –83 402 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы –2 852 человека; летальных случаев - 538; выздоровели – 7 776 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194 человека, летальных случаев - 61 348.

С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:52 19.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса

22:32 18.10.2021
Латвия вводит локдаун

Латвия вводит локдаун

22:30 18.10.2021
Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

Украина готова к третьей волне COVID-19 - Зеленский

19:34 18.10.2021
В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

08:40 18.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 млн

08:16 18.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 9 524 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 3 421 человек, 177 умерло

08:16 17.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

14:38 16.10.2021
В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

12:00 16.10.2021
В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

10:08 16.10.2021
ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссия ОБСЕ возобновила деятельность со своей базы в Горловке

Зеленский: Реформа судебной системы и антикоррупционная реформа вскоре ускорятся

В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября

Во Львове приостановили работу ночных клубов

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран-соседей Афганистана 27 октября обсудят в Иране формирование инклюзивного правительства Афганистана

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

Запуски КНДР вызывают сожаление - премьер-министр Японии

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов на Донбассе

Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита

19 октября: Какой сегодня праздник

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты, сообщают в Южной Корее

Киевское метро будет работать на час дольше из-за футбольного матча

Миссия ОБСЕ возобновила деятельность со своей базы в Горловке

На 84 году жизни умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА