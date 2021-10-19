В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

Вследствие столкновения микроавтобуса и грузовика на автодороге "Харьков – Симферополь" погибло 3 человека, еще 3 травмированы, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"19 октября около 6 часов на автодороге "Харьков – Симферополь" вблизи с. Копанки Красноградского района водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 3 человека и 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировано.

Как сообщается, для деблокации от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники.