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07:11 19.10.2021

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов на Донбассе

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За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре штаба ООС во вторник утром.

В частности, позиции украинских воинов у Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Неподалеку Крымского враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе

Теги: #оос #сводка
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